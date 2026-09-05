"Юнашев Live": Уиткофф и Кушнер привезли монету с фразой "Мир через силу"

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер привезли в Москву именную памятную монету с выгравированным именем Уиткоффа и фразой «Мир через силу».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- NYT: внутри ЕС ра...
- Хегсет: казнь уст...
- Президент Литвы Н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым