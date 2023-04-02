«Приняли в европейскую семью»: Глава МИД Латвии пошутил о вступлении Украины в ЕС

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич 1 апреля сообщил о присоединении Украины к Евросоюзу. На своей странице в сети микроблогов Twitter (заблокирована в РФ по требованию Роскомнадзора) он написал, что Украину приняли «в европейскую семью», передает РБК.