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Сыгран десятый тур чемпионата мира по шахматам среди юниоров

Сыгран десятый тур чемпионата мира по шахматам среди юниоров

Единоличным лидером в чемпионате мира по шахматам среди юниоров в Петроваце (Черногория) остается В. Пранав после десятого тура 6 марта, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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