МИД Венесуэлы: платежная система "Мир" заработала во всей стране

ТАСС Платежная система "Мир" теперь работает на территории всей Венесуэлы. Об этом на брифинге после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сообщил его венесуэльский коллега Иван Хиль Пинто.
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