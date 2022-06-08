Мировое обозрение

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Украина не будет продавать газ и уголь за границу

Украина не будет продавать газ и уголь за границу

Ресурсы сейчас нужны самой стране Президент Украины Владимир Зеленский на фоне подготовки к новому отопительному сезону заявил, что Украина временно приостанавливает экспорт газа и угля.

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