БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Мятеж на далеком острове добивает остатки французской империи

Мятеж на далеком острове добивает остатки французской империи

@ REUTERS Tекст: Валерия Вербинина Настоящий бунт вот уже несколько дней происходит в одной из самых далеких от Парижа территорий Франции – на острове под названием Новая Каледония.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Сказ о том, как Петров и Боширов поехали отдохнуть на курорты... А чочочо, - оне знають хранцусский??
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