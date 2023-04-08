Аргументы недели

98 614 подписчиков

Глава МВФ Георгиева заявила, что мировая экономическая система находится в уязвимой ситуации

Глава МВФ Георгиева заявила, что мировая экономическая система находится в уязвимой ситуации

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в рамках беседы с журналистом заявила, что мировая экономическая система сейчас находится в уязвимой ситуации из-за попыток мировых ЦБ бороться с инфляцией.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх