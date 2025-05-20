Медведев ответил на вопрос о доверии к Трампу фразой из советского фильма

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал вопрос о доверии Москвы к президенту США Дональду Трампу, сославшись на знаменитую фразу из советского фильма «Семнадцать мгновений весны».
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