Антибиотики перестают работать, это самая большая медицинская угроза последних десятилетий

Фото: ctrana.net Новости дня за сегодня сообщают, что антибиотики теряют свою эффективность, что является одной из самых серьезных медицинских угроз нашего времени С течением времени многие бактерии становятся устойчивыми к существующим антибиотикам, и по прогнозам к 2050 году более 39 миллионов человек могут стать жертвами инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами.
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