Закон и Порядок

135 715 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рожков
    Ни верю! Ни можыт этава быть! Путин жы пабидил Байдына на пиригаворах. Они нас все баятца. Вот.Захарова: Запад п...
  • Виолетта Григорьева (Изотова)
    Верно подмечено, в точку!Ну какая нахрен в...
  • Стас Гулинов
    1. Каковы потери (особенно работоспособного) населения за последние годы? 2. Что останется от армии незалежной, если ...Ну какая нахрен в...

Мизулина: Моргенштерну дают деньги из-за рубежа, чтобы он говорил на определенные темы

Мизулина: Моргенштерну дают деньги из-за рубежа, чтобы он говорил на определенные темы

По ее словам, в России существует определенный круг людей, которым дается определенный «файл» с необходимыми темами Фото: Youtube-канал «А поговорить?»/ Instagram @morgen_shtern Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что рэпер Алишер Моргенштерн, который недавно покинул страну из-за обвинений со стороны Бастрыкина в продаже наркотиков, получает иностранное финансирование, чтобы он говорил и делал контент на определённые темы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх