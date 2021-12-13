Мизулина: Моргенштерну дают деньги из-за рубежа, чтобы он говорил на определенные темы

По ее словам, в России существует определенный круг людей, которым дается определенный «файл» с необходимыми темами Фото: Youtube-канал «А поговорить?»/ Instagram @morgen_shtern Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что рэпер Алишер Моргенштерн, который недавно покинул страну из-за обвинений со стороны Бастрыкина в продаже наркотиков, получает иностранное финансирование, чтобы он говорил и делал контент на определённые темы.