20+ трогательных фото о том, как быстро растут наши любимые котейки

Все хозяева согласятся с тем, что питомцы очень быстро растут на наших глазах! Когда-то мы взяли крохотного беспомощного котенка, но не успели оглянуться, как он превратился во взрослого шикарного котяру.
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