«Анахайм» назначил Гецлафа координатором по развитию игроков

Многолетний капитан команды будет работать с молодыми игроками из системы клуба. «Мы очень рады, что игрок такого масштаба, как Райан, остался в клубе после завершения карьеры.
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