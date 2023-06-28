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«Анахайм» назначил Гецлафа координатором по развитию игроков

Многолетний капитан команды будет работать с молодыми игроками из системы клуба.  «Мы очень рады, что игрок такого масштаба, как Райан, остался в клубе после завершения карьеры.

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