Владимир Ефимов: на Центральном московском ипподроме завершилась подготовка к реконструкции

Завершена подготовка к реконструкции Центрального московского ипподрома Подготовительный период на Центральном московском ипподроме по адресу: Беговая улица, дом 22, завершился, как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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