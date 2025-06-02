БУТЫРСКИЕ новости
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БУТЫРСКИЕ новости

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Фотовыставку о пожарных и спасателях открыли в переходах станции БКЛ «Савёловская»

Одну из двух новых экспозиций департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы подготовил совместно с департаментом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

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