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В 12 российских регионах проведут эксперимент по внедрению беспилотников в сельском хозяйстве

В 12 российских регионах проведут эксперимент по внедрению беспилотников в сельском хозяйстве

Правительство России одобрило проведение эксперимента по использованию беспилотников в сельскохозяйственных работах.

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Комментарии
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Владимир Козлов
Люди и так в стрессе от прилетающих вражеских беспилотников, так собираются дополнительно кошмарить. А для врагов какое поле для деятельности. Безумие какое-то во время СВО такое предлагать!
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