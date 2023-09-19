В 12 российских регионах проведут эксперимент по внедрению беспилотников в сельском хозяйстве

РИА Новый деньВоенное делоПодписатьсяВ 12 российских регионах проведут эксперимент по внедрению беспилотников в сельском хозяйствеПравительство России одобрило проведение эксперимента по использованию беспилотников в сельскохозяйственных работах.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВладимир КозловЛюди и так в стрессе от прилетающих вражеских беспилотников, так собираются дополнительно кошмарить. А для врагов какое поле для деятельности. Безумие какое-то во время СВО такое предлагать!Ответить21 час.
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