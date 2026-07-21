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Новости Тамбова

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На полях Тамбовской области началась уборка пшеницы и ячменя

На полях Тамбовской области началась уборка пшеницы и ячменя

В Тамбовской области дан старт уборочной кампании 2026 года. Первыми к жатве озимой пшеницы и ячменя приступили аграрии из семи муниципальных округов: Жердевского, Знаменского, Инжавинского, Мучкапского, Петровского, Токарёвского и Уваровского.

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Комментарии
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Владимир Грачев
Это тоже сейчас фронт, только трудовой! А участники уборки защитники России!
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