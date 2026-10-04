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Сказочные терема и тайны деревянных сокровищ России: где живёт настоящая душа старой Руси

Представьте: вы стоите на берегу Онежского озера, а перед вами — не просто деревянная церковь, а настоящий шедевр, который вдохновлял ЮНЕСКО признать его Всемирным культурным наследием.

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