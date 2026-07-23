Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВФЛА будет отстаивать собственные права в World Athletics

ВФЛА будет отстаивать собственные права в World Athletics

Решение World Athletics продлить отстранение россиян говорит о дискриминации, поэтому был подан иск в CAS, другого пути просто не было, заявил исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Борис Ярышевский.

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