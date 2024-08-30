"Банки.ру": банковские карты могут ошибочно заблокировать из-за нового закона

Дмитрий Гурин

Пусть об этом у банков головки болят, у них они большие и жрут в три горла, но если например мне заблокируют карту когда я буду в командировке в отъезде, а подобное уже было у меня со Сбербанком, то простыми: "Извините пожалуйста, возникла системная ошибка" не отделаются, Адвокатам надо бить статьей 125 УК РФ и вся недолга, плюс ущерб в нормальную сумму, "чтоб головы не болтались и подворотнички чистыми были"