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"Банки.ру": банковские карты могут ошибочно заблокировать из-за нового закона

"Банки.ру": банковские карты могут ошибочно заблокировать из-за нового закона

Россияне могут столкнуться с ошибочной заморозкой банковских карт и счетов из-за нового закона о противодействии мошенникам, предупредила эксперт-аналитик "Банки.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Пусть об этом у банков головки болят, у них они большие и жрут в три горла, но если например мне заблокируют карту когда я буду в командировке в отъезде, а подобное уже было у меня со Сбербанком, то простыми: &quot;Извините пожалуйста, возникла системная ошибка&quot; не отделаются, Адвокатам надо бить статьей 125 УК РФ и вся недолга, плюс ущерб в нормальную сумму, &quot;чтоб головы не болтались и подворотнички чистыми были&quot;
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19 час.

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