Yandex Travel начинает работать с апартаментами

Запущен новый сервис от Яндекса - возможность бронирования квартир через сервис Yandex Travel. Теперь владельцы жилья могут размещать свои предложения непосредственно на платформе, получая доступ к миллионам потенциальных клиентов.
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