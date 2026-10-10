IRIB: В Ормузском проливе супертанкер подорвался на мине

В Ормузском проливе супертанкер, нарушивший маршрут, подорвался на мине, вызвав крупный пожар. Об этом сообщает IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.
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