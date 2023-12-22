«Всем мужикам нужно одно и то же» — мнение женщины с сайта знакомств

Девушка-блогер пишет статью об итогах своих неутешительных похождений по сайтам знакомств, делая вывод о том, что «всем мужикам нужно одно и то же», при этом не забыв упомянуть, что женщинам «это самое совсем не нужно».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии