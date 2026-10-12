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Более 1500 студентов примут участие в Студенческой лиге Алматы

Более 1500 студентов примут участие в Студенческой лиге Алматы

В Алматы 10–11 октября стартовал сезон 2026–2027 Алматинской студенческой лиги. В соревнованиях по футболу, баскетболу и волейболу примут участие более 1500 студентов из 43 вузов города, передает inAlmaty.

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