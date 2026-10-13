Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Сколько немецких асов «заземлили» сталинские соколы

Немецкие асы люфтваффе были настоящей элитой Третьего рейха. Их имена знала вся Германия, их портреты печатали на обложках журналов, их награждали Рыцарскими крестами с дубовыми листьями и мечами.

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