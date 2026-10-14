В сети обсуждают внешность новых сотрудниц Белого дома, обвиняя их в излишнем увлечении пластикой.На прошлой неделе в администрации президента США Дональда Трампа объявили о назначении на должность его пресс-секретаря 42-летнего юриста Кэти Захария.
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