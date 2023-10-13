БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Политолог Савин: Отставка Маккарти дает шанс кандидатам-республиканцам показать себя

Политолог Савин: Отставка Маккарти дает шанс кандидатам-республиканцам показать себя

Конгрессмена обвинили в тайной сделке с президентом Джо Байденом о дальнейшем финансировании Украины Игорь Плюснин На фото: американский политик Кевин Маккарти (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Леонид Савин Палата представителей конгресса США отправила в отставку спикера Кевина Маккарти.

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