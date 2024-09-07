«Угледар, до свидания!»: украинцы попрощались с очередной «фортецей»

Подоляка, как всегда, предупреждает укровермахт куда и как наши войска будут бить.

АЧ

Александр Чумак

А, "пипей то к вам, "укропы" подкрался незаметно?!! Снимайте со своих голов "кастрюли" и используйте их под детские горшки, т.к. до туалета вам не добежать,-можете в беге "свою гордость обосрать!!!.