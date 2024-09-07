«Угледар, до свидания!»: украинцы попрощались с очередной «фортецей»

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Кошмар
Подоляка, как всегда, предупреждает укровермахт куда и как наши войска будут бить.
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12 час.
АЧ
Александр Чумак
А, &quot;пипей то к вам, &quot;укропы&quot; подкрался незаметно?!! Снимайте со своих голов &quot;кастрюли&quot; и используйте их под детские горшки, т.к. до туалета вам не добежать,-можете в беге &quot;свою гордость обосрать!!!.
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11 час.

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