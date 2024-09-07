ВСУ оставили Невельское, последний поселок на линии укреплений Противник морально готовится к потере Угледара после взятия под контроль нашей армией населенного пункта Пречистовка несколько дней назад.
«Угледар, до свидания!»: украинцы попрощались с очередной «фортецей»
Комментарии
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Кошмар
Подоляка, как всегда, предупреждает укровермахт куда и как наши войска будут бить.
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12 час.
АЧ
Александр Чумак
А, "пипей то к вам, "укропы" подкрался незаметно?!! Снимайте со своих голов "кастрюли" и используйте их под детские горшки, т.к. до туалета вам не добежать,-можете в беге "свою гордость обосрать!!!.
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11 час.
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