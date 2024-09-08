В МИДе прокомментировали участие латиноамериканских лидеров в саммите БРИКС

Россия рассчитывает, что на саммите БРИКС в Казани (пройдет 22–24 октября) будут присутствовать представители ряда стран латиноамериканского региона, не считая Бразилию, сообщил «Известиям» директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
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