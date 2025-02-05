Президент США Трамп: жителей Газы можно переселить в Египет и Иорданию

Президент США Дональд Трамп предложил расселить все население Газы в другие страны.Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предложил переселить жителей Газы в другие страны, например, в Египет и Иорданию.
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