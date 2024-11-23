Эксперт дал советы по выбору квартиры с минимальными затратами на ремонт

Покупка квартиры с минимальными затратами на ремонт требует тщательного подхода. Менеджер отдела продаж ЖК «Химки Тайм» Александр Самотойлов рассказал «Известиям» 23 ноября, как выбрать жилье и избежать лишних расходов.
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