«Королевство кривых зеркал» Тамары Носовой: почему любимица миллионов закончила жизнь в ужасных условиях

21 ноября мы вспомнили Тамару Носову, советскую актрису, которая могла бы отметить своё 97-летие. Её имя, может, и не на слуху у всех, но её лицо узнает каждый, кто в детстве с замиранием сердца смотрел советские сказки.
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