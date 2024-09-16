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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющенко о сыне: «Саша освоил все тройные прыжки. Он прибавляет, будет кататься в этом сезоне за Московскую область, по 1-му спортивному разряду»

11-летний Александр Плющенко тренируется под руководством отца. «Саша прибавляет, будет кататься в этом сезоне за Московскую область, выступать по первому спортивному разряду.

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