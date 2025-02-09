Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Не представляю, что будет": Зеленского предупредили о страшной мести Карлсона

"Не представляю, что будет": Зеленского предупредили о страшной мести Карлсона

Бывший советник Леонида Кучмы украинский эксперт Олег Соскин заявил в эфире YouТube-канала журналиста Александра Шелеста (внесен в России в список иноагентов), что американский журналист Такер Карлсон может отомстить Владимиру Зеленскому за грубые слова и опубликовать имеющиеся у него страшные факты про творящееся на Украине.

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