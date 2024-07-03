27-летний чемпион мира по борьбе найден мертвым у себя дома

Чемпион мира по борьбе Нугзари Цурцумия скончался в возрасте 27 лет. 27-летний чемпион мира по греко-римской борьбе в весовой категории до 55 кг, грузинский спортсмен Нугзари Цурцумия найден мертвым у себя дома.