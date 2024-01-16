Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 874 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    «  МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. После террористической атаки киевского режима на резиденцию президента России Владим...О покушении на Вл...
  • valeriy
    растереть и развеять прах самого понятия укр..на, надо забирать все до последнего миллиметра Русской земли, кого мы т...О покушении на Вл...
  • Владимир Моргунов
    От России, Трампу нужно одно-ЧТОБЫ ГРАБИТЬ МИР НЕ МЕШАЛА ???Что нужно Трампу ...

Готовы ли немцы идти на войну с русскими? Паника генералов Бундесвера сказала всё за себя

Готовы ли немцы идти на войну с русскими? Паника генералов Бундесвера сказала всё за себя

Бедные «глобалисты» совсем запутались в своих «грандиозных» планах! Они так преуспели и так рано вырастили беспомощное поколение, что управлять-то им, конечно, крайней удобно, но вышло так, что «глобикам» надо сейчас не управлять, а ПОБЕЖДАТЬ, а вот побеждать – любить родину, воевать за неё, рисковать и жертвовать жизнью – этому они их не научили.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Каблучко
Гитлер пидоров в концлагере гноил, а потомки их возвели в ранг эксклюзив. Плохо это ЛБГТ закончится, грядет Содом и Гомора
Ответить
1 г.
Стефан Михайлов Гърбузанов
Готови..? Готови на 10  раз хуже ,чем 1942 год !!
Ответить
1 г.
ВМ
Владимир Моргунов
..ты сказала усерэду дашь и сзади с спэрэду..вот незадача-спэрэду нэ получится...
Ответить
1 г.
наверх