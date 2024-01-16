Готовы ли немцы идти на войну с русскими? Паника генералов Бундесвера сказала всё за себя

Бедные «глобалисты» совсем запутались в своих «грандиозных» планах! Они так преуспели и так рано вырастили беспомощное поколение, что управлять-то им, конечно, крайней удобно, но вышло так, что «глобикам» надо сейчас не управлять, а ПОБЕЖДАТЬ, а вот побеждать – любить родину, воевать за неё, рисковать и жертвовать жизнью – этому они их не научили.