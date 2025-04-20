Россия и Персидский залив объединяют усилия в области искусственного интеллекта

Россия и страны Персидского залива стремятся к сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта. Замглавы МИД Сергей Вершинин отметил важность регулирования и обмена опытом для обеспечения безопасности ИИ.
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