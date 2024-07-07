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На ЖД-вокзале в Адлере воздух пытаются охладить напольным вентилятором

На ЖД-вокзале в Адлере воздух пытаются охладить напольным вентилятором

На ЖД-вокзале в Адлере воздух пытаются охладить напольным вентиляторомВ Адлере пассажирка заметила на железнодорожном вокзале нестандартный для такого большого помещения «охладитель» воздуха – напольный вентилятор.

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