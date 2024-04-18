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Гендиректор Yasno Коваленко заявил о дефиците электроэнергии для Украины 18 апреля

Гендиректор Yasno Коваленко заявил о дефиците электроэнергии для Украины 18 апреля

Резкое похолодание может привести к нехватке электрогенерации для Украины уже в четверг, 18 апреля. Об этом написал в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) гендиректор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко.

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