Резкое похолодание может привести к нехватке электрогенерации для Украины уже в четверг, 18 апреля. Об этом написал в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) гендиректор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко.