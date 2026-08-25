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Газета.ру

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Депутат Манукян: силовики в масках пришли с обысками к оппозиционеру Кочаряну

Депутат Манукян: силовики в масках пришли с обысками к оппозиционеру Кочаряну

Депутат Месроп Манукян парламентской фракции «Армения» («Айастан») сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что к его оппозиционному однопартийцу Левону Кочаряну пришли с обысками.

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