Вакцина для профилактики вируса COVID-19 может выйти в гражданский оборот в 2025 году

«Гам-VLP-мультивак» будет выпускаться в инъекционной и назальных формах Отечественная вакцина «Гам-VLP-мультивак» может выйти в гражданский оборот в 2025 году в инъекционной и назальной формах – они доказали свою эффективность и безопасность.