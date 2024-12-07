Вакцина для профилактики вируса COVID-19 может выйти в гражданский оборот в 2025 году

«Гам-VLP-мультивак» будет выпускаться в инъекционной и назальных формах Отечественная вакцина «Гам-VLP-мультивак» может выйти в гражданский оборот в 2025 году в инъекционной и назальной формах – они доказали свою эффективность и безопасность.
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