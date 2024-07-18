У жильцов дома возле Стены памяти в Самаре заберут квартиры

Здание признано аварийным.В Самаре для муниципальных нужд изымут участок в Железнодорожном районе. Там за депо около Стены памяти погибшим пожарным 4-й дистанции гражданских сооружений в Великой Отечественной войне находится аварийный дом.
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