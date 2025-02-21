Захарова выразила сомнение в способности Германии оказать давление на США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая ранее на фоне высказываний президента Дональда Трампа о Владимире Зеленском и Украине призвала увеличить давление на США и пригрозила Штатам политикой «слома эпох» (Zeitenwende), в ходе которой ранее были разорваны отношения с Россией.