Захарова выразила сомнение в способности Германии оказать давление на США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая ранее на фоне высказываний президента Дональда Трампа о Владимире Зеленском и Украине призвала увеличить давление на США и пригрозила Штатам политикой «слома эпох» (Zeitenwende), в ходе которой ранее были разорваны отношения с Россией.
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