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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Артемьев: «Матч за шахматную корону в текущем виде не слишком интересен аудитории. Длительность три недели – это перебор»

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев считает, что нужно менять формат матча за шахматную корону.

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