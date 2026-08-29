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Daily Storm

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ЛДПР предложила ввести бесплатный проезд для всех школьников до места учебы и обратно

ЛДПР предложила ввести бесплатный проезд для всех школьников до места учебы и обратно

В партии отметили, что многие дети сталкиваются с трудностями по дороге в школуЛДПР предложила ввести бесплатный проезд для всех школьников до места учебы и обратно.

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Grandad

Непонятные попытки ввести бесплатный проезд школьникам, если ужеместь запрет высаживать несовершеннолетних при отсутствии билетов.