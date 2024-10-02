Захарова: ситуация на Ближнем Востоке является ответственностью США

Сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке является прямой ответственностью американских властей. Об этом в эфире Радио Sputnik сказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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