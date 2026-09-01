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Царьград

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Ветеринар Шеляков рассказал о здоровье собак по состоянию усов

Ветеринар Шеляков рассказал о здоровье собак по состоянию усов

Ветеринар Михаил Шеляков объяснил, что состояние усов у собак, достигающих в среднем 24, зависит от уровня серы в организме.

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