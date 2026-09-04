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За рулем

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Российские автомобилисты столкнулись с необычным дефицитом

Российские автомобилисты столкнулись с необычным дефицитом

По данным 110km.Ru, уже этим летом владельцы автомобилей старше 2017 года могли столкнуться с серьезной проблемой: привычный фреон R134a становится дефицитным, а цены на обслуживание кондиционеров ползут вверх.

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