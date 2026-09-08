Россия и США обсудили дальнейшие шаги по Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался около часа. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, лидеры обсудили итоги недавних поездок Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.