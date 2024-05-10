NOAA GSL: частицы пыльцы рассеивают солнечный свет и помогают создавать облака

Американские ученые из Лаборатории глобальных систем Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA GSL) выяснили, что пыльца растений в период цветения не только служит причиной аллергии, но и влияет на погоду.
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