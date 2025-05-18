Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Производители беспилотников высказались о необходимости господдержки

Производители беспилотников высказались о необходимости господдержки

Самой быстроразвивающейся отрасли не хватает заказчиков. Разработка, производство беспилотных авиасистем (БАС), обучение внешних пилотов показывают неплохие результаты, в том числе благодаря действующему нацпроекту.

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